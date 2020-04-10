В Instagram з’явився новий карантинний флешмоб #pillowchallenge. Його розпочала дівчина Фіро зі Швеції. Вона опублікувала фото “в подушці” ще п’ять днів тому.
Його суть полягає в тому, щоб “одягнути” на себе подушку, яка з боку виглядиме як сукня.
Учасники закріплюють на собі подушки за допомогою ременів дорогих брендів і недешевих аксесуарів.
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До челенджу вже приєдналися багато знаменитостей, а також звичайних дівчат і навіть хлопців.
До слова, телеведуча Леся Нікітюк трохи змінила правила і вбралася в ковдру.
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Pillow challenge: зірки “вдягнулися” у подушки і дорогі аксесуари / 8 фотографий
Раніше Настя Каменських і Потап взяли участь в челленджі Flip The Switch Challenge. Під час ролика Потап переодягнувся в облягаючу сукню Каменських з глибоким розрізом. Зверху він вдягнув блакитну шубу.Теги: Леся Нікітюк, флешмобЯкщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==Завантаження...Завантаження...
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