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Факти / Шоу-бізнес / Зірки

Pillow challenge: зірки “вдягнулися” у подушки і дорогі аксесуари

В Instagram з’явився новий карантинний флешмоб #pillowchallenge. Його розпочала дівчина Фіро зі Швеції. Вона опублікувала фото “в подушці” ще п’ять днів тому.

Його суть полягає в тому, щоб “одягнути” на себе подушку, яка з боку виглядиме як сукня.

Учасники закріплюють на собі подушки за допомогою ременів дорогих брендів і недешевих аксесуарів.

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До челенджу вже приєдналися багато знаменитостей, а також звичайних дівчат і навіть хлопців.

До слова, телеведуча Леся Нікітюк трохи змінила правила і вбралася в ковдру.

  • Pillow challenge
  • Pillow challenge
Pillow challenge: зірки “вдягнулися” у подушки і дорогі аксесуари / 8 фотографий

Раніше Настя Каменських і Потап взяли участь в челленджі Flip The Switch Challenge. Під час ролика Потап переодягнувся в облягаючу сукню Каменських з глибоким розрізом. Зверху він вдягнув блакитну шубу.

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