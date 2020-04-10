Pillow challenge: зірки “вдягнулися” у подушки і дорогі аксесуари

В Instagram з’явився новий карантинний флешмоб #pillowchallenge. Його розпочала дівчина Фіро зі Швеції. Вона опублікувала фото “в подушці” ще п’ять днів тому.

Його суть полягає в тому, щоб “одягнути” на себе подушку, яка з боку виглядиме як сукня.

Учасники закріплюють на собі подушки за допомогою ременів дорогих брендів і недешевих аксесуарів.

Читайте: No Hugs No Kisses: гурт Mozgi присвятив новий кліп карантину

До челенджу вже приєдналися багато знаменитостей, а також звичайних дівчат і навіть хлопців.

До слова, телеведуча Леся Нікітюк трохи змінила правила і вбралася в ковдру.