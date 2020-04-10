Єгор Крід розповів про важке розставання з Нюшею

Російський музикант Єгор Крід зізнався, що дві години ридав після розставання зі співачкою Нюшею.
Про це він розповів в прямому ефірі Instagram.
Співак сильно ревнував свою колишню дівчину, коли вони не бачились. Нюша приділяла йому мало часу через гастролі, що сильно дратувало його, зізнався Крід.
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– Я пам’ятаю, як після нашого розставання я поїхав до друзів, ридав години дві. Я крізь сльози записував пісню Бережу, – розповів виконавець.
Крід вибачився перед Нюшею за те, що стомлював її докорами.
9 квітня колишня пара випустила спільну пісню Mr.&Mrs. Smith, у якій розповіла про свої стосунки.
Як писали Факти ICTV, Єгор Крід випустив кліп на пісню Love Is у стилі американської комедії про підлітків.
Одну з головних ролей зіграла актриса Христина Асмус, а також популярний блогер Дава.
Джерело: Егор Крид
Фото: Нюша