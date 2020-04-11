Американська супермодель Белла Хадід опублікувала оголені знімки із нової домашньої фотосесії.
Як написала Хадід, їй здалась чудовою ідея зробити фото у стилі FaceTime.
На знімках Белла із легким макіяжем, дорогоцінностями та без одягу позує біля букета із зів’ялими трояндами.
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Оголена Белла Хадід похизувалася роботою з дому / 3 фотографии
– Часи змінюються, а робота з дому набуває нових сенсів, – так підписала Белла свої фото.
У публікації вона відзначила сторінку Vogue Italy, тому незабаром знімки можуть з’явитися на сторінках видання.
Нагадаємо, пластичний хірург Джуліан Де Сільва назвав найкрасивіших жінок планети. До першої трійки увійшли Белла Хадід, співачка Бейонсе та акторка Ембер Герд.
Фото: bellahadidТеги: Белла Хадід, фотосесіяЯкщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
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