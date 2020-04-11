





Оголена Белла Хадід похизувалася роботою з дому / 3 фотографии

– Часи змінюються, а робота з дому набуває нових сенсів, – так підписала Белла свої фото.

У публікації вона відзначила сторінку Vogue Italy, тому незабаром знімки можуть з’явитися на сторінках видання.

Нагадаємо, пластичний хірург Джуліан Де Сільва назвав найкрасивіших жінок планети. До першої трійки увійшли Белла Хадід, співачка Бейонсе та акторка Ембер Герд.

Фото: bellahadid