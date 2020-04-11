Українська співачка Злата Огневич взяла участь у популярному флешмобі Pillow challenge.

На фото виконавиця позує “в подушці”: свій карантинний образ вона доповнила поясом від Gucci і капелюшком Megrace.

– Дарма час не гаю! Дівчата, приєднуйтесь! – написала Огневич.

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Засновницею Pillow challenge є дівчина Фіро зі Швеції.

До челенджу вже приєдналися багато знаменитостей, а також звичайних дівчат та навіть хлопців.

Нещодавно Факти ICTV публікували кращі фото у стилі Pillow challenge.