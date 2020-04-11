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Факти / Шоу-бізнес / Кіно

Руперт Грінт, що зіграв Рона в Гаррі Поттері, вперше стане батьком

Відомий британський актор Руперт Грінт та його дівчина чекають на народження первістка.

Про це повідомив офіційний представник пари.

Зірка Гаррі Поттера, відомий своєю роллю Рона Візлі, відмовився коментувати новину.

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Руперт Грінт зустрічається з актрисою Джорджією Грум. Пара разом уже дев’ять років.

У 2019 році ходили чутки про можливе весілля закоханих, проте тоді актор спростував цю інформацію.

 

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EXCLUSIVE BREAKING: #HarryPotter star #RupertGrint confirms he and girlfriend #GeorgiaGroome are expecting baby No. 1! ???? Link in bio for details on the pregnancy! (????: MEGA)

Допис, поширений In Touch Weekly (@intouchweekly)

Нагадаємо, нещодавно Факти ICTV публікували топ-3 кращих фільмів з Хітом Леджером.

Фото: rupsg30

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