Відомий британський актор Руперт Грінт та його дівчина чекають на народження первістка.

Про це повідомив офіційний представник пари.

Зірка Гаррі Поттера, відомий своєю роллю Рона Візлі, відмовився коментувати новину.

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Руперт Грінт зустрічається з актрисою Джорджією Грум. Пара разом уже дев’ять років.

У 2019 році ходили чутки про можливе весілля закоханих, проте тоді актор спростував цю інформацію.

Нагадаємо, нещодавно Факти ICTV публікували топ-3 кращих фільмів з Хітом Леджером.

Фото: rupsg30