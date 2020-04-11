Відомий британський актор Руперт Грінт та його дівчина чекають на народження первістка.
Про це повідомив офіційний представник пари.
Зірка Гаррі Поттера, відомий своєю роллю Рона Візлі, відмовився коментувати новину.
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Руперт Грінт зустрічається з актрисою Джорджією Грум. Пара разом уже дев’ять років.
У 2019 році ходили чутки про можливе весілля закоханих, проте тоді актор спростував цю інформацію.
Нагадаємо, нещодавно Факти ICTV публікували топ-3 кращих фільмів з Хітом Леджером.
Фото: rupsg30