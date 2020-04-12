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Факти / Шоу-бізнес / Зірки

DZIDZIO виконав Духовний гімн України

Михайло Хома (DZIDZIO) разом з Молодіжним симфонічним оркестром України під керівництвом диригентки Оксани Линів у стислі терміни записав Духовний гімн України Боже великий, єдиний, нам Україну храни.

– В процесі підготовки до проекту Державний гімн України в певний момент я зрозумів, що мушу обов’язково записати і Духовний гімн України. У нас склалася чудова команда разом з молодими талановитими музикантами зі всієї України і молитву Боже великий, єдиний… вони виконували разом зі мною вперше, – сказав Михайло Хома.

На Благовіщення завершилася робота над Молитвою.

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Основною локацією було обрано визначну пам‘ятку історії та духовності Софіївський собор (Софія Київська).

Раніше Факти ICTV зібрали топ-5 виконань гімну українськими зірками.

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