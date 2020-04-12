Російська співачка Тетяна Буланова потрапила до лікарні у Петербурзі. У 51-річної артистки виникли проблеми з серцем.

Наразі вона перебуває в реанімації.

Про це повідомив представник артистки Костянтин Сергєєв.

– Стан стабільний, їй стало краще, вона перебуває під наглядом лікарів у спеціалізованій клініці, в реанімації, але вона на зв’язку, – сказав Сергєєв, уточнивши, що в лікарню Буланова приїхала в передінсультному стані.

Раніше ми писали про те, що відома російська співачка Надія Бабкіна перебуває у штучній комі через ускладнення, пов’язані з коронавірусною інфекцією.

Їй діагностували двосторонню пневмонію.