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Факти / Шоу-бізнес / Мода

Макіяж 2020: що буде модно цієї весни

Кращі тренди макіяжу 2020 року можна узагальнити одним словом: безтурботність. Тому природні відтінки на деякий час йдуть із моди.

І навіть якщо ти не любиш виділятися, тенденції цієї весни дадуть підставу, щоб бути сміливішою і яскравішою.

Макіяж 2020 року – це змішування цікавих відтінків, таких як яскравий неон, глянцеві текстури і чимало блиску.

  • Прикраси для очей

Макіяж 2020: що буде модно цієї весни

Спеціальні наклейки для очей у формі зірочок точно покращать настрій. Просто розмістіть зірочку на обличчі, і це буде креативний і найшвидший макіяж.

  • Неонові очі кішки

Макіяж 2020: що буде модно цієї весни

Любиш котячі очі? Чудово, бо вони офіційно визнані як модний макіяж 2020. Заміни основний чорний лайнер на яскравий неонового кольору. Використовуй яскраво-зелену підводку для очей (рідкий або гелевий олівець, що вважаєш за краще).

  • Червона помада

Макіяж 2020: що буде модно цієї весни

Червона помада стає трендом чи не щосезону. Цьогоріч ідеальна комбінація – це матова вишнево-червона помада, чиста шкіра і зухвалі брови – усе це виглядає круто і менш класично. Спочатку використай скраб для губ. Потім нанеси червону матову помаду.

Читайте: Українка створила найдорожчий макіяж у світі

  • Блиск і вологий макіяж

Макіяж 2020: що буде модно цієї весни

Візаж на показі мод Chanel навесні 2020 року відрізнявся блиском. Моделі носили його на губах, повіках і навіть шкірі. Це справжній тренд цієї весни. Використовуй прозорий блиск для обличчя, також доторкнися ним на повіках, вилицях, переніссі і губах. Якщо хочеш трохи більше кольору на губах, просто нанеси блиск на помаду або тонований бальзам для губ.

  • Тіні для повік омбре

Макіяж 2020: що буде модно цієї весни

Модний макіяж 2020 року обов’язково містить тіні-омбре. Такі багатобарвні очі ідеально підходять для всіх весняних свят. Можеш вибрати будь-яку комбінацію кольорів. Добре поєднуються золотий, жовтий і помаранчевий градієнти. Спочатку візьми блискучі золоті тіні і доторкнись до внутрішніх куточків очей, далі використовуй жовті тіні в центрі повік та яскраво-помаранчеві тіні на зовнішньому куточку ока.

  • Контрастні кольорові комбінації

Макіяж 2020: що буде модно цієї весни

Контрастні тіні – чудовий спосіб поекспериментувати з кольором цієї весни. Вибери два кольори тіней і проведи одним кольором по повіках, а іншим – по нижній лінії вій. Наприклад, можна поєднувати помаранчеві і яскраво-сині кремові або пудрові тіні. Завершити образ можна кількома нашаруваннями чорної туші.

Нагадаємо, в Україні дизайнер зі світовим ім’ям Наталі Феднер влаштувала модний показ.

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