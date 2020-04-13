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Попа як у Кім: Настя Каменських показала комплекс вправ для сідниць

Співачка Настя Каменських опублікувала музичне відео, де виконує комплекс вправ для сідниць, які підходять для домашніх тренувань під час карантину.

Ролик Booty Workout знято як ще один варіант кліпу на відому пісню Каменських – Попа, как у Ким.

У своєму Instagram виконавиця написала, що не планує зупинятись та незабаром опублікує відео з іншими комплексами вправ.

Читайте: Спорт в домашніх умовах – 5 вправ для плечей від тренера Насті Каменських

Відео-тренування від NK переглянули майже 30 тис. користувачів.

Нагадаємо, Настя Каменських випустила нову пісню La cuarentena. Виконавиця заспівала про карантин п’ятьма мовами: українською, англійською, іспанською, російською та турецькою.

Фото: kamenskux

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