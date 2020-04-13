Холостяк 2020: особисті фото учасників шоу

У шостому випуску шоу Холостяк 10 Макс Михайлюк з дівчатами все ще перебував у Таїланді.

Як і завжди, у шоу були присутні емоційні з’ясування стосунків, романтичні побачення та традиційна церемонія троянд.

Однак багато цікавого завжди залишається за кадром.

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Факти ICTV публікують особисті фотографії Макса Михайлюка і дівчат-учасниць шоу Холостяк 10.