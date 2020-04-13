Холостяк 2020: особисті фото учасників шоу

У шостому випуску шоу Холостяк 10 Макс Михайлюк з дівчатами все ще перебував у Таїланді.
Як і завжди, у шоу були присутні емоційні з’ясування стосунків, романтичні побачення та традиційна церемонія троянд.
Однак багато цікавого завжди залишається за кадром.
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Факти ICTV публікують особисті фотографії Макса Михайлюка і дівчат-учасниць шоу Холостяк 10.
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Нещодавно Факти ICTV розповідали, як пройшла п’ята церемонія троянд на проекті Холостяк 10.
Джерело: СТБТеги: Фотографії, ХолостякЯкщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==Завантаження...Завантаження...
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