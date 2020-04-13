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З Біллі Айліш та Елтоном Джоном. Леді Гага анонсувала онлайн-концерт для медиків

18 квітня, за сприяння ВООЗ та Global Citizen, відбудеться благодійний концерт  One World: Together at Home на підтримку медичних працівників, які борються з коронавірусом.

У шоу візьмуть участь Леді Гага, Біллі Айліш зі своїм братом Фіннеасом, Елтон Джон, Пол Маккартні, Стіві Вандер, Андреа Бочеллі, Біллі Джо Армстронг з Green Day, Кріс Мартін з Coldplay, Lizzo, Джон Ледженд та інші.

Також долучаться футболіст Девід Бекхем та акторки Керрі Вашингтон і Пріянка Чопра.

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Окрім популярних американських каналів, онлайн-концерт можна буде переглянути на платформах Apple, Facebook, Instagram, Twitter та YouTube.

Канал BBC One покаже концерт 19 квітня, разом із ексклюзивними інтерв’ю британських медпрацівників.

Together At Home (Разом удома) — проект, метою якого є збір коштів для благодійного фонду за допомогою трансляцій виступів зірок у соцмережах. Так фонд допомагає боротися з пандемією коронавірусу.

Нагадаємо, в Україні через коронавірус скасували всі концерти.

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