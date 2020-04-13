PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / ТБ

Закляті друзі: 5 цікавих фактів про новий серіал на ICTV

На ICTV 21 квітня відбудеться прем’єра серіалу Закляті друзі. Жанр неординарний – іронічний детектив, екшн і навіть трохи містики. А на головні ролі підібрали інтернаціональний склад акторів – українець, литовець і білорус. Факти ICTV пропонують познайомитися з цікавими фактами про нову стрічку.

За сюжетом, столичного поліцейського Роберта відправляють до провінційного містечка розібратися з серією загадкових вбивств. Помічниками нового детектива стають два старомодні та нетямущі місцеві слідчі – Попеску та Охламонов. Разом вони мають розплутати клубок страшних злочинів.

  1. В основі – сюжет популярного іспанського детективу Ольмос і Роблес. Спочатку за аналогією з оригінальною версією український серіал хотіли назвати так само. Але пізніше зупинилися на назві Закляті друзі.
  2. Головну роль поліцейського Роберта грає відомий литовський актор Джеймс Тратас. Він не єдиний іноземний актор у серіалі. Провінційного сищика Попеску зіграв білорус Сергій Новицький. Разом зі столичним копом Робертом він буде розслідувати злочини.– Роберт відповідає за красу, розум і силу в кадрі, а гумор і сатира – на мені, – розповів білоруський актор. І справді, у кадрі актори дуже контрастують.
  3. Перший день зйомок розпочався з неприємного інциденту. Режисер картини Микола Каптан, який раніше знімав для ICTV популярний серіал Пес, зламав ногу. Це могло б стати крахом ще не розпочатого проекту, але переносити або заморожувати зйомки не стали. Того ж дня режисер вирішив приступити до роботи.
  4. Зйомки тривали майже півроку, тому команді доводилося працювати за різних погодних умов: і в дощ, який не припинявся днями, і за 45-градусної спеки, від якої ніде було сховатися.
  5. Слідчим Попеску міг би стати відомий український актор і екс-учасник Дизель шоу Олег Іваниця. Актор навіть пройшов кілька етапів проб. Але незабаром йому повідомили, що він затверджений на іншу роль у серіалі. У підсумку він зіграв простодушного сищика Охламонова, помічника Попеску.

Читайте: Кращі серіали від Netflix: що подивитися

  • Серіал Закляті друзі
  • Серіал Закляті друзі
  • Серіал Закляті друзі
  • Серіал Закляті друзі
  • Серіал Закляті друзі
  • Серіал Закляті друзі
Закляті друзі: 5 цікавих фактів про новий серіал на ICTV / 3 фотографии

Дивіться прем’єру серіалу з 21 квітня о 21.30 на телеканалі ICTV.

Раніше Факти ICTV розповідали про те, що Американський кіноінститут назвав кращі фільми і серіали 2019 року.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка