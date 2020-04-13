Закляті друзі: 5 цікавих фактів про новий серіал на ICTV

На ICTV 21 квітня відбудеться прем’єра серіалу Закляті друзі. Жанр неординарний – іронічний детектив, екшн і навіть трохи містики. А на головні ролі підібрали інтернаціональний склад акторів – українець, литовець і білорус. Факти ICTV пропонують познайомитися з цікавими фактами про нову стрічку.

За сюжетом, столичного поліцейського Роберта відправляють до провінційного містечка розібратися з серією загадкових вбивств. Помічниками нового детектива стають два старомодні та нетямущі місцеві слідчі – Попеску та Охламонов. Разом вони мають розплутати клубок страшних злочинів.

В основі – сюжет популярного іспанського детективу Ольмос і Роблес. Спочатку за аналогією з оригінальною версією український серіал хотіли назвати так само. Але пізніше зупинилися на назві Закляті друзі. Головну роль поліцейського Роберта грає відомий литовський актор Джеймс Тратас. Він не єдиний іноземний актор у серіалі. Провінційного сищика Попеску зіграв білорус Сергій Новицький. Разом зі столичним копом Робертом він буде розслідувати злочини.– Роберт відповідає за красу, розум і силу в кадрі, а гумор і сатира – на мені, – розповів білоруський актор. І справді, у кадрі актори дуже контрастують. Перший день зйомок розпочався з неприємного інциденту. Режисер картини Микола Каптан, який раніше знімав для ICTV популярний серіал Пес, зламав ногу. Це могло б стати крахом ще не розпочатого проекту, але переносити або заморожувати зйомки не стали. Того ж дня режисер вирішив приступити до роботи. Зйомки тривали майже півроку, тому команді доводилося працювати за різних погодних умов: і в дощ, який не припинявся днями, і за 45-градусної спеки, від якої ніде було сховатися. Слідчим Попеску міг би стати відомий український актор і екс-учасник Дизель шоу Олег Іваниця. Актор навіть пройшов кілька етапів проб. Але незабаром йому повідомили, що він затверджений на іншу роль у серіалі. У підсумку він зіграв простодушного сищика Охламонова, помічника Попеску.

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