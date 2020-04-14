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Спілкується жестами: Бабкіна залишається у тяжкому стані через коронавірус

70-річна російська співачка Надія Бабкіна прийшла до тями після штучної коми, в яку її ввели через ускладнення, пов’язані з коронавірусною інфекцією.

Російські ЗМІ 13 березня писали, що артистку навіть відключили від апарату штучної вентиляції легенів, вона у свідомості, самостійно дихає, а стан загалом стабільний.

Але 14 квітня стало відомо, що Бабкіна нібито залишається у важкому стані.

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Джерела у лікарні повідомляють, що її свідомість періодично прояснюється, вона реагує на питання, але з персоналом спілкується лише жестами, тому що й досі на апараті ШВЛ.

За їхніми даними, в шию вставлена ​​трубка, харчування здійснюється через зонд.

Нагадаємо, Надія Бабкіна потрапила до лікарні з діагнозом пневмонія та підозрою на коронавірус ще 1 квітня. А вже 6 квітня артистку ввели у штучну кому через ускладнення, пов’язані з коронавірусною інфекцією.

Джерело: НТВ

Фотоngbabkina

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