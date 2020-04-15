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Алла Пугачова на шпильках і в повітряній сукні відзначила 71-річчя

15 квітня День народження святкує відома російська співачка Алла Пугачова. Артистці виповнився 71 рік.

Її чоловік Максим Галкін поділився відео, на якому Алла Пугачова продемонструвала свій святковий образ під зворушливу пісню.

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Під відео шанувальники привітали артистку з Днем народження і побажали їй безмежного щастя. Також вони відзначили відмінний вид Пугачової:

– Вау! Гарна дуже, Справжня, незрівнянна і дуже красива, Довше живи! Наше кохання! Неймовірної енергетики жінка!, – написали шанувальники.

 

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Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)


До речі, чоловік Максим Галкін разом з дітьми Лізою і Гаррі зворушливо привітав зірку зі святом.

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