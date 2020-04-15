15 квітня День народження святкує відома російська співачка Алла Пугачова. Артистці виповнився 71 рік.

Її чоловік Максим Галкін поділився відео, на якому Алла Пугачова продемонструвала свій святковий образ під зворушливу пісню.

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Під відео шанувальники привітали артистку з Днем народження і побажали їй безмежного щастя. Також вони відзначили відмінний вид Пугачової:

– Вау! Гарна дуже, Справжня, незрівнянна і дуже красива, Довше живи! Наше кохання! Неймовірної енергетики жінка!, – написали шанувальники.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 15 Апр 2020 в 5:58 PDT



До речі, чоловік Максим Галкін разом з дітьми Лізою і Гаррі зворушливо привітав зірку зі святом.