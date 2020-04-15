Співачка і акторка Даша Астаф’єва взяла участь в шоу на Новому каналі, де їй довелося пройти гарячі випробування.

За ігровим пультом свіжого випуску шоу СуперІнтуїція незнайомців відгадували співачка і актриса Даша Астаф’єва та венесуелець Амадор Лопес.

Під час зйомки Астаф’єва випробувала на собі вогняний масаж, який професійно робить один з незнайомців. Співачку поклали на масажний стіл, накрили рушниками і підпалили.

– Було лячно і тепленько. За пару секунд до початку я відчула паніку, але взяла себе в руки – намагаюся завжди довіряти фахівцям. Знаю, що якщо ти віддаєшся в руки майстра, йому краще довіряти, – розповіла після процедури Астаф’єва.

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Шоу СуперІнтуїція виходить щосереди о 19.00 на Новому каналі. Свіжі випуски можна подивитися на YouTube-каналі.

До слова, раніше Астаф’єва повністю роздяглася на одному зі львівських балконів.