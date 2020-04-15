15 квітня день народження відзначає видатна співачка Алла Пугачова. Їй виповнився 71 рік.
Чоловік Максим Галкін разом з дітьми, Лізою і Гаррі, зворушливо привітав зірку зі святом.
Святкове відео з’явилося на сторінці Галкіна в Instagram.
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Діти прочитали для своєї мами вірші, подарували малюнки, домашній торт та букети квітів. Привітання розчулили Аллу до сліз.
Також з днем народження Аллу Пугачову встиг привітати її колишній чоловік Філіп Кіркоров.
– З днем народження, моя Музо і Натхнення!
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Нещодавно Факти ICTV розповідали, як можна відсвяткувати день народження під час карантину.