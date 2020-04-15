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Факти / Шоу-бізнес / Музика

Галкін з дітьми зворушливо привітав Пугачову з днем народження

15 квітня день народження відзначає видатна співачка Алла Пугачова. Їй виповнився 71 рік.

Чоловік Максим Галкін разом з дітьми, Лізою і Гаррі, зворушливо привітав зірку зі святом.

Святкове відео з’явилося на сторінці Галкіна в Instagram.

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Діти прочитали для своєї мами вірші, подарували малюнки, домашній торт та букети квітів. Привітання розчулили Аллу до сліз.

Також з днем народження Аллу Пугачову встиг привітати її колишній чоловік Філіп Кіркоров.

– З днем народження, моя Музо і Натхнення!

 

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С Днём Рождения, моя Муза и Вдохновение! @alla_orfey ????

Допис, поширений Филипп Киркоров (@fkirkorov)

Нещодавно Факти ICTV розповідали, як можна відсвяткувати день народження під час карантину.

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