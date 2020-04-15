Прем’єра нового серіалу Закляті друзі відбудеться 21 квітня на телеканалі ICTV.

В основі – сюжет популярного іспанського детективу Ольмос та Роблес. Серіал розповідає про столичного поліцейського Роберта, якого відправляють до провінційного містечка розібратися з серією загадкових вбивств. Помічниками нового детектива стають два старомодні та нетямущі місцеві слідчі – Попеску та Охламонов. Разом вони мають розплутати клубок страшних злочинів.

Режисером проекту виступив Микола Каптан, який раніше знімав для ICTV популярний серіал Пес.

Факти ICTV пропонують інтерв’ю з виконавцем однієї з головних ролей слідчого Охламонова – Олегом Іваницею, яке взяв ведучий програми Ранок у Великому місті Антон Равицький.

— Нова роль для мене – це важлива річ. Це примірка нового життя. Нас, акторів, звинувачують, що ми крадемо чужі емоції, живемо чужими життями. У чомусь правда дійсно є. Серіал знімали минулого року. Я доволі добре почувався в рамках свого персонажу, його було цікаво грати. Він трохи недолугий, хоча не розуміє цього – як завжди буває з дурниками, котрі вважають себе гіперрозумними, – розповідає Олег Іваниця.

Дивіться: Це сміх через сльози: Хижняк та Бакланов про зйомки серіалу Спіймати Кайдаша

Також Іваниця розповів, що зйомки були особливими, адже на майданчику зібралася міжнародна команда акторів. Головного героя зіграв актор з Прибалтики – литовець Джеймс Тратас, а іншого слідчого Попеску – білорус Сергій Новицький. Українцю Іваниці дісталася роль слідчого Охламонова.

— Між зйомками нам було цікаво поговорити про життя в різних країнах, посперечатися і посміятися, – додав Іваниця.















Олег Іваниця про зйомки у серіалі Закляті друзі, кіноіндустрію та роль мрії / 4 фотографии

Також актор розповів про каскадерські трюки, які доводилося виконувати у серіалі.

— Одного разу мене заперли на дерево заввишки метрів п’ять. Наче не дуже високо, якщо стояти там і триматися за щось. А мені доводилося просто сидіти на гілляці, коли під ногами прірва п’ять метрів та ще й треба нахилися, щоб щось кинути. Це були саме ті дублі, після яких ти з полегшенням видихаєш. Звичайно, була страховка, але в такі моменти ти її не бачиш, адже вона позаду, а перед тобою – тільки висота. І мозок тобі каже одне: зараз страшно.

Прем’єра серіалу відбудеться 21 квітня о 21.30 на телеканалі ICTV.

Також Факти ICTV підготували п’ять цікавих фактів про новий серіал Закляті друзі.