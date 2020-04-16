Холостяк 2020: як проходили зйомки 10 сезону та що залишилося за кадром

Минулої п’ятниці на шоу Холостяк пройшла одна з найбільш одіозних церемоній троянд. Після того, як Макс Михайлюк відмовився вручати троянду Даші, він вирішив її провести. Однак дорогою пара вирішила скупатися разом у басейні, а далі було все більш відверто, навіть поцілунки.

Ця картина змусила інших дівчат не на жарт рознервувався.

До слова, це вже був черговий тиждень зйомок, які проходили в Таїланді.

Читайте: Холостяк 2020: найсексуальніші учасниці шоу (ГОЛОСУВАННЯ)

Чимало глядачі побачили на екранах, проте безліч яскравих кадрів не потрапили в ефір.

Факти ICTV публікую цікаві кадри з 10 сезону шоу Холостяк 2020, які не потрапили в об’єктив камер.















































































Бікіні, шпагати і слон – що залишилося за кадром шоу Холостяк / 20 фотографий

Раніше головний герой шоу Холостяк 10 – 34-річний пілот і власник льотної школи в США Максим Михайлюк – зізнався, чому прийшов на проект, від чого довелося відмовитися на час зйомок і чому побудувати стосунки з українкою – важливо.