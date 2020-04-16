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Факти / Шоу-бізнес / ТБ

Бікіні, шпагати і слон – що залишилося за кадром шоу Холостяк

Минулої п’ятниці на шоу Холостяк пройшла одна з найбільш одіозних церемоній троянд. Після того, як Макс Михайлюк відмовився вручати троянду Даші, він вирішив її провести. Однак дорогою пара вирішила скупатися разом у басейні, а далі  було все більш відверто, навіть поцілунки.

Ця картина змусила інших дівчат не на жарт рознервувався.

До слова, це вже був черговий тиждень зйомок, які проходили в Таїланді.

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Чимало глядачі побачили на екранах, проте безліч яскравих кадрів не потрапили в ефір.

Факти ICTV публікую цікаві кадри з 10 сезону шоу Холостяк 2020, які не потрапили в об’єктив камер.

  • Холостяк 2020 - 10 сезон
  • Холостяк 2020 - 10 сезон
  • Холостяк 2020 - 10 сезон
  • Холостяк 2020 - 10 сезон
  • Холостяк 2020 - 10 сезон
  • Холостяк 2020: як проходили зйомки 10 сезону та що залишилося за кадром
  • Холостяк 2020 - 10 сезон
  • Холостяк 2020 - 10 сезон
  • Холостяк 2020 - 10 сезон
  • Холостяк 2020 - 10 сезон
  • Холостяк 2020 - 10 сезон
  • Холостяк 2020 - 10 сезон
  • Холостяк 2020 - 10 сезон
  • Холостяк 2020 - 10 сезон
  • Холостяк 2020 - 10 сезон
  • Холостяк 2020 - 10 сезон
  • Холостяк 2020 - 10 сезон
  • Холостяк 2020 - 10 сезон
  • Холостяк 2020 - 10 сезон
  • Холостяк 2020 - 10 сезон
  • Холостяк 2020 - 10 сезон
  • Холостяк 2020 - 10 сезон
  • Холостяк 2020 - 10 сезон
  • Холостяк 2020 - 10 сезон
  • Холостяк 2020 - 10 сезон
  • Холостяк 2020: як проходили зйомки 10 сезону та що залишилося за кадром
  • Холостяк 2020 - 10 сезон
  • Холостяк 2020 - 10 сезон
  • Холостяк 2020 - 10 сезон
  • Холостяк 2020 - 10 сезон
  • Холостяк 2020 - 10 сезон
  • Холостяк 2020 - 10 сезон
  • Холостяк 2020 - 10 сезон
  • Холостяк 2020 - 10 сезон
  • Холостяк 2020 - 10 сезон
  • Холостяк 2020 - 10 сезон
  • Холостяк 2020 - 10 сезон
  • Холостяк 2020 - 10 сезон
  • Холостяк 2020 - 10 сезон
  • Холостяк 2020 - 10 сезон
Бікіні, шпагати і слон – що залишилося за кадром шоу Холостяк / 20 фотографий

Раніше головний герой шоу Холостяк 10 – 34-річний пілот і власник льотної школи в США Максим Михайлюк – зізнався, чому прийшов на проект, від чого довелося відмовитися на час зйомок і чому побудувати стосунки з українкою – важливо.

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