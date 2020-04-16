Джонні Депп зареєструвався в Instagram

Відомий голлівудський актор Джонні Депп зареєстрував акаунт в Instagram.
56-річний актор вже встиг потішити своїх прихильників і навіть створив перший допис.
Він опублікував фото, на якому позує серед свічок та зауважив, що знімає щось цікавеньке.
– Привіт усім. Знімаю дещо для вас зараз. Дайте хвилинку, – підписав він фото.
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Наразі на сторінку Джонні Деппа підписався вже 1,1 млн користувачів, а перше фото набрало 749 тис. вподобань. Сам актор підписався на 74 акаунти.
До слова, раніше Факти ICTV писали, що зірка серіалу Друзі Меттью Перрі завів сторінку в Instagram.