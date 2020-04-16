PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Зірки

Джонні Депп зареєструвався в Instagram

Відомий голлівудський актор Джонні Депп зареєстрував акаунт в Instagram.

56-річний актор вже встиг потішити своїх прихильників і навіть створив перший допис.

Він опублікував фото, на якому позує серед свічок та зауважив, що знімає щось цікавеньке.

– Привіт усім. Знімаю дещо для вас зараз. Дайте хвилинку, – підписав він фото.

Джонні Депп зареєструвався в Instagram

Читайте: Джонні Депп вийшов на червону доріжку Берлінале 2020 в дірявому капелюсі

Наразі на сторінку Джонні Деппа підписався вже 1,1 млн користувачів, а перше фото набрало 749 тис. вподобань. Сам актор підписався на 74 акаунти.

До слова, раніше Факти ICTV писали, що зірка серіалу Друзі Меттью Перрі завів сторінку в Instagram.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка