Продюсерський центр Meladze Music оголосив про розпуск популярного гурту MBAND.

Про це повідомляється на офіційній сторінці гурту.

– Рік за роком, хіт за хітом, нагорода за нагородою – MBAND дуже швидко довели право бути, а не здаватися. Молоді, талановиті та зухвалі музиканти зводили з розуму мільйони прихильниць з усього СНД.

Але прийшов час рухатися далі. Тепер офіційно, – йдеться в повідомленні.