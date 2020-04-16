Продюсерський центр Meladze Music оголосив про розпуск популярного гурту MBAND.
Про це повідомляється на офіційній сторінці гурту.
– Рік за роком, хіт за хітом, нагорода за нагородою – MBAND дуже швидко довели право бути, а не здаватися. Молоді, талановиті та зухвалі музиканти зводили з розуму мільйони прихильниць з усього СНД.
Але прийшов час рухатися далі. Тепер офіційно, – йдеться в повідомленні.
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Сложно представить человека, который не знает песню «Она вернётся». Суперхит, написанный Константином Меладзе в 2014-ом, дал путевку в жизнь молодым и ярким парням после шоу «Хочу к Меладзе». Так началась история популярнейшего бойзбэнда MBAND @mband.official ⠀ Год за годом, хит за хитом, награда за наградой – MBAND очень быстро доказали право быть, а не казаться. Молодые, талантливые и дерзкие музыканты сводили с ума миллионы поклонниц со всего СНГ. ⠀ Но пришло время двигаться дальше. Теперь официально. Продюсерский центр Meladze Music сообщает: Анатолий Цой @anatoliytsoy_official, Никита Киоссе @nikitakiosse13 и Артём Пиндюра @kid_tyoma начинают сольную карьеру. Каждый – свою. ⠀ Следите за новостями Спасибо, что остаётесь с нами. #MeladzeMusic
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Учасники проекту планують далі співати окремо.
Нагадаємо, гурт MBAND був створений з фіналістів проекту Хочу до Меладзе в 2014 році. До першого складу входив Владислав Рамм, який пішов з проекту у 2015 році.