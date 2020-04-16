Співачка Настя Каменських опублікувала музичне відео, де виконує комплекс вправ для пресу, який допоможе зберегти спортивну форму під час карантину.

Ролик Abs Workout співачка зняла під одну зі своїх відомих пісень – Peligroso.

У своєму Instagram виконавиця написала, що продовжить зйомки влогу Sport With NK.

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Відеотренування від NK переглянули більше 30 тис. користувачів.

Нагадаємо, у попередньому випуску влогу Sport With NK Каменських показала комплекс вправ для сідниць.