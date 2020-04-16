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Факти / Шоу-бізнес / Музика

Настя Каменських показала комплекс вправ для пресу

Співачка Настя Каменських опублікувала музичне відео, де виконує комплекс вправ для пресу, який допоможе зберегти спортивну форму під час карантину.

Ролик Abs Workout співачка зняла під одну зі своїх відомих пісень – Peligroso.

У своєму Instagram виконавиця написала, що продовжить зйомки влогу Sport With NK.

Читайте: Ти не один, у всіх карантин: Каменських випустила нову пісню La cuarentena

Відеотренування від NK переглянули більше 30 тис. користувачів.

Нагадаємо, у попередньому випуску влогу Sport With NK Каменських показала комплекс вправ для сідниць.

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