PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Мода

Лише лимон і панамка: Емілі Ратаковскі оголила груди на фото

Американська супермодель, актриса і підприємниця Емілі Ратаковскі поділилася відвертим фото під час самоізоляції.

На фото модель топлес у купальнику власного бренду Inamorata, тримає лимон і прикриває оголені груди руками. На голові у Емілі Ратаковскі красується блакитна панамка.

Читайте: Щасливий пес! Емілі Ратаковскі без бюстгальтера показала пікантне фото

Фоловери моделі захопилися її фігурою в коментарях під публікацією з мільйоном лайків.

  • Лише лимон і панамка: Емілі Ратаковскі оголила груди на фото
  • Лише лимон і панамка: Емілі Ратаковскі оголила груди на фото
  • Лише лимон і панамка: Емілі Ратаковскі оголила груди на фото
  • Лише лимон і панамка: Емілі Ратаковскі оголила груди на фото
Лише лимон і панамка: Емілі Ратаковскі оголила груди на фото / 2 фотографии

Раніше Емілі Ратаковскі розмістила на своїй сторінці в Instagram відверте фото. Оголена модель позувала перед дзеркалом в обіймах чоловіка.

Фото: emrata

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка