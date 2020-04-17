Американська супермодель, актриса і підприємниця Емілі Ратаковскі поділилася відвертим фото під час самоізоляції.
На фото модель топлес у купальнику власного бренду Inamorata, тримає лимон і прикриває оголені груди руками. На голові у Емілі Ратаковскі красується блакитна панамка.
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Фоловери моделі захопилися її фігурою в коментарях під публікацією з мільйоном лайків.
Лише лимон і панамка: Емілі Ратаковскі оголила груди на фото / 2 фотографии
Раніше Емілі Ратаковскі розмістила на своїй сторінці в Instagram відверте фото. Оголена модель позувала перед дзеркалом в обіймах чоловіка.
Фото: emrata