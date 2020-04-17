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Факти / Шоу-бізнес / ТБ

Холостяк 2020: як пройшла сьома церемонія троянд

У сьомому випуску шоу Холостяк 10 Макс Михайлюк побував у будинку дівчат.

Приїхавши, він вирішив з кожною провести час. Так, Оля, Віка і Даша вирушили на перегляд кіно з Максом. Але вже тоді головний герой помітив, що Оля чимось спантеличена і незадоволена.

Він запропонував їй поговорити, але розмова не склалася. Учасниця мовчала, а Макс безуспішно намагався з’ясувати причину образи.

Читайте: Холостяк 2020: найсексуальніші учасниці шоу (ГОЛОСУВАННЯ)

А ось наприкінці тижня й тематичної вечірки холостяк оголосив, що хоче провести церемонію.

І справжньою несподіванкою для багатьох стало те, що троянду не отримала Аня.

Холостяк 10 випуск 7: як пройшла церемонія троянд

До слова, раніше Факти ICTV писали, що залишається за кадром шоу Холостяк.

Фото: СТБ

Джерело: СТБ

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