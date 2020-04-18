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Леді Гага, Біллі Айліш та інші: концерт One World: Together At Home (ОНЛАЙН)

18 квітня відбудеться масштабний віртуальний концерт на підтримку боротьби з Covid-19 у світі.

Онлайн-фестиваль One World: Together At Home (Один світ: разом вдома) за участю більше сотні знаменитостей, серед яких Дженніфер Лопес, Леді Гага, Біллі Айліш, Тейлор Свіфт, Пол Маккартні, Елтон Джон, Rolling Stones та інші, розпочнеться о 21.00 за київським часом.

– Фестиваль покликаний служити джерелом єдності та підтримки у глобальній боротьбі проти Covid-19. Через музику ми хочемо подякувати тим, хто ризикує своїм здоров’ям, щоб зберегти здоров’я всіх інших, – заявили організатори.

ЧитайтеНа знак протесту. Біллі Айліш роздяглася перед фанатами на концерті

Учасники концерту збиратимуть пожертви до фонду солідарності (Solidarity Response Fund), створений у березні за ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров’я для фінансування боротьби з коронавірусом.

Нагадаємо, легенда італійської опери Андреа Бочеллі виступив із концертом на честь католицького Великодня, який транслювався онлайн.

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