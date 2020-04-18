Українська співачка Слава Камінська показала, як вона з дітьми робить крашанки до Великодня.

Зірка поділилася оригінальним способом, як за допомогою зеленки і цибулиння зробити мармурові яйця.

– Тема нашого сьогоднішнього уроку – яйця яскраві, святкові, прикрашені зеленкою. Яйця, як ви розумієте, самі себе не пофарбують, а ось дііііти. Можуть одночасно оновити і модернізувати меблі, в тому числі і м’які (безоплатно), ну і весело провести час. Мама (сьогодні це моя роль) володіє зеленкою і каструлею досконало і по самі лікті, – написала вона.

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Оригінальний варіант крашанок на Великдень 2020:

– Шкарлупу цибулі нарізати ножицями.

– Обваляти в шкарлупі мокрі яйця (щоб прилипла цибулева шубка) і закутати в марлю, як колобка, перев’язавши ниткою.

– Насипати сіль в холодну воду, покласти яйця, вилити пляшечку зеленки і поставити варитися.

– Після очистити від марлі, промити і змастити маслом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Babaslavka (@babaslavka) 17 Апр 2020 в 1:24 PDT

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