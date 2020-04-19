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Факти / Шоу-бізнес / Зірки

Анастасія Заворотнюк знову відновила лікування – ЗМІ

Російська актриса Анастасія Заворотнюк відновила курс хіміотерапії після перерви в лікуванні в одній з московських клінік.

Лікарі повідомляють, що її стан поліпшується.

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За інформацією Telegram-каналу Mash, Заворотнюк регулярно возять в іншу клініку на хіміотерапію і до нейрохірургів – раніше через ослаблений хворобою організм це було неможливо.

Крім того, поруч з актрисою постійно знаходиться її чоловік Петро Чернишов.

Раніше Факти ICTV писали, що Анастасія Заворотнюк продовжує свою боротьбу з раком головного мозку. Крім того, стало відомо, що лікарі змогли видалити пухлину, не торкнувшись здорових клітин. В актриси з’явився шанс на одужання.

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