Зірки українського шоу-бізнесу показали в Instagram, як святкують Великдень 2020 в умовах карантину.

Співак Михайло Хома (Dzidzio) з великоднім кошиком побажав українцям смачної паски, ковбаски, яєчка смачного і хрону міцного.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Христос Воскрес???????? Публикация от DZIDZIO (@dzidzio) 19 Апр 2020 в 12:30 PDT

Олег Винник так підписав своє фото з паскою:

– Христос Воскрес! Великдень! Благодатний вогонь горить у моїй душі. Він горить у кожному з вас! Радість у нас! Христос Воскрес!

А народний артист України Олександр Пономарьов привітав українців церковним співом на честь Воскресіння Ісуса Христа.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Христос Воскрес ! Публикация от Пономарьов Олександр (@ponomaryovoleksandr) 19 Апр 2020 в 12:14 PDT

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Українська співачка Onuka також звернулася до українців:

– Сьогодні, як і багатьом з вас, мені понад усе хотілося б побачити рідних, адже Великдень з дитинства був найулюбленішим родинним святом, але ми залишаємось вдома. І насолоджуємось спілкуванням – живим, справжнім, матеріальним. Ми маємо такий прекрасний світ і було б так бездумно його втратити! Гарного свята, чистих думок і щасливого майбуття, за яке ми всі нині відповідаємо.

Реп-виконавиця Alyona Alyona пожартувала і виставила свою паску на балконі:

– Кажуть, що паски цього року святять з вулиці. Що ж, буду чекати на балконі. А насправді молодці ті, хто навчився пекти їх! В мене ще все попереду. Христос воскрес!

До привітань приєдналися також співачка Оля Полякова, Джамала, Злата Огнєвіч, гурт НеАнгели, Дмитро Монатік та Потап.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #хв Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap) 19 Апр 2020 в 1:18 PDT

Факти ICTV раніше писали про те, як зустріти Великдень вдома.

Фото: Alyona Alyona