Зірки українського шоу-бізнесу показали в Instagram, як святкують Великдень 2020 в умовах карантину.
Співак Михайло Хома (Dzidzio) з великоднім кошиком побажав українцям смачної паски, ковбаски, яєчка смачного і хрону міцного.
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Олег Винник так підписав своє фото з паскою:
– Христос Воскрес! Великдень! Благодатний вогонь горить у моїй душі. Він горить у кожному з вас! Радість у нас! Христос Воскрес!
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Христос Воскрес!!! Великдень! Благодатний вогонь горить у моїй душі. Він горить у кожному з вас! Радість у нас! Христос Воскрес!!!
А народний артист України Олександр Пономарьов привітав українців церковним співом на честь Воскресіння Ісуса Христа.
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Українська співачка Onuka також звернулася до українців:
– Сьогодні, як і багатьом з вас, мені понад усе хотілося б побачити рідних, адже Великдень з дитинства був найулюбленішим родинним святом, але ми залишаємось вдома. І насолоджуємось спілкуванням – живим, справжнім, матеріальним. Ми маємо такий прекрасний світ і було б так бездумно його втратити!
Гарного свята, чистих думок і щасливого майбуття, за яке ми всі нині відповідаємо.
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Пандемія, пожежі, пилова буря, нова хвиля кризи… Які ще випробування чекають на нас найближчим часом? День за днем ми ніби самознищуємо себе, і мені здається, що вже видніється та межа. Кожен наш рух може призвести до незворотних наслідків. ⠀ Сьогодні, як і багатьом з вас, мені понад усе хотілося б побачити рідних, адже Великдень з дитинства був найулюбленішим родинним святом, та ми залишаємось вдома. І насолоджуємось спілкуванням. Живим. Справжнім. Матеріальним. Ми маємо такий прекрасний світ і було б так бездумно його втратити! Цінуйте тих, хто поряд, будьте здоровими, щасливими, свідомими. ⠀ Можливо, саме час в черговий раз розповісти своїм дітям, що сила природи потужніша за силу людини. І нам знову наочно демонструється згори, що ми «…надто крихкі. Лише уламки ламкі…». Цінуйте свій час із рідними та сприймайте його «вимушеність», як благодать. Гарного свята, чистих думок і щасливого майбуття, за яке ми всі нині відповідаємо.
Реп-виконавиця Alyona Alyona пожартувала і виставила свою паску на балконі:
– Кажуть, що паски цього року святять з вулиці. Що ж, буду чекати на балконі. А насправді молодці ті, хто навчився пекти їх! В мене ще все попереду. Христос воскрес!
До привітань приєдналися також співачка Оля Полякова, Джамала, Злата Огнєвіч, гурт НеАнгели, Дмитро Монатік та Потап.
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Со светлым праздником Пасхи! Счастья и благополучия в ваши семьи ❤️
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Зі Святом всіх, хто на його чекав! ???????? А також тих, хто сумнівається. Я точно знаю одне- Дива трапляються ???????? #ZlataOgnevich #HappyEaster ????
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Друзі, хочу привітати з Великоднем всіх, хто святкує❤️ ⠀ Ми зараз живемо в складний час: світ охопила пандемія, другий місяць ми ізольовані по домовіках, вже три дні в наших містах немає чистого повітря, пожежі, війни… Багато горя і нещасть навколо ???? ⠀ Я не знаю, яку релігію ви сповідуєте, можливо, хтось з вас атеїст. ????????♀️ Але мені здається, це все ж таки можуть бути знаки, щоб зробити правильні висновки, замислитись над своєю поведінкою, змінити своє ставлення до оточуючих, до природи, тварин. ⠀ Хочу побажати всім міцного здоров’я, терпіння одне одного, любові та поваги в сім’ях. Пам’ятайте, ми на цій планеті не самі. Бережіть себе!
Факти ICTV раніше писали про те, як зустріти Великдень вдома.
Фото: Alyona Alyona