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Міла Йовович показала, як її доньки билися крашанками

Голлівудська актриса українського походження Міла Йовович відсвяткувала з сім’єю Великдень і показала веселе відео, як її доньки б’ються крашанками.

Відео Йовович опублікувала в Instagram.

– Ось кілька відеороликів дівчат, які сповідують деякі російсько-українські великодні традиції, хоча і по-своєму, – підписала актриса.

 

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Христос Воскрес!! Happy Orthodox Easter everyone! Here’s a few videos of the girls practicing some Russian/Ukrainian Easter traditions, albeit in their own way???? thanks to my friend @ingakosinova for the beautiful Easter cake!❤️❤️❤️ @evergaboanderson #dashielanderson #христосвоскрес

Допис, поширений Milla Jovovich (@millajovovich)

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На відео доньки б’ються крашанками і кажуть традиційне привітання Христос Воскрес!

На столі стоїть паска із запаленою в ній свічок, як прийнято в українській традиції.

Нагадаємо, Мілла Йовович народила третю доньку 2 лютого. Дівчинку назвали Озіан.

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