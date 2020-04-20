Голлівудська актриса українського походження Міла Йовович відсвяткувала з сім’єю Великдень і показала веселе відео, як її доньки б’ються крашанками.
Відео Йовович опублікувала в Instagram.
– Ось кілька відеороликів дівчат, які сповідують деякі російсько-українські великодні традиції, хоча і по-своєму, – підписала актриса.
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Христос Воскрес!! Happy Orthodox Easter everyone! Here’s a few videos of the girls practicing some Russian/Ukrainian Easter traditions, albeit in their own way???? thanks to my friend @ingakosinova for the beautiful Easter cake!❤️❤️❤️ @evergaboanderson #dashielanderson #христосвоскрес
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На відео доньки б’ються крашанками і кажуть традиційне привітання Христос Воскрес!
На столі стоїть паска із запаленою в ній свічок, як прийнято в українській традиції.
Нагадаємо, Мілла Йовович народила третю доньку 2 лютого. Дівчинку назвали Озіан.