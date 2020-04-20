Голлівудська актриса українського походження Міла Йовович відсвяткувала з сім’єю Великдень і показала веселе відео, як її доньки б’ються крашанками.

Відео Йовович опублікувала в Instagram.

– Ось кілька відеороликів дівчат, які сповідують деякі російсько-українські великодні традиції, хоча і по-своєму, – підписала актриса.

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На відео доньки б’ються крашанками і кажуть традиційне привітання Христос Воскрес!

На столі стоїть паска із запаленою в ній свічок, як прийнято в українській традиції.

Нагадаємо, Мілла Йовович народила третю доньку 2 лютого. Дівчинку назвали Озіан.