Прем’єра нового серіалу Закляті друзі відбудеться сьогодні, 21 квітня, на телеканалі ICTV.

В основі серіалу – сюжет популярного іспанського детективу Ольмос та Роблес. Це історія про столичного поліцейського Роберта, якого відправляють до провінційного містечка розібратися з серією загадкових вбивств. Помічниками нового детектива стають два старомодні та нетямущі місцеві слідчі – Попеску та Охламонов.

Факти ICTV пропонують інтерв’ю з виконавцем однієї з головних ролей поліцейського Роберта – Джеймсом Тратасом, яке взяв ведучий програми Ранок у Великому місті Антон Равицький.

— Для мене це були нові враження. Я ніколи раніше не грав поліцейського. І взагалі добру людину. Була роль агента ФБР, але там було трохи роботи і не потрібно було вибудовувати цілого персонажа. З персонажем у Заклятих друзях мені якраз було нелегко, адже він дуже стриманий. Особливо коли твої партнери грають комедію, видно їхні емоції, а тобі потрібно спостерігати і реагувати тільки всередині себе. Камера не повинна бачити твоєї реакції. Це було дуже складно. Спочатку думав, що цього замало, буду виглядати, як дерев’яний. Але потім зрозумів, що це і є контраст. Хлопці грають комедію, а я повинен грати справжній кримінал. Коли ми разом, це працює, – розповів Тратас.

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Джеймс Тратас також зізнався, що володіє англійською мовою краще за російську, що трішки заважало на знімальному майданчику.

— Іноді були проблеми з наголосами. У колег пробивалася українська мова. Тому на майданчику була людина, яка відповідала лише за вимову. Це трохи заважало, адже важко сконцентруватися тоді на грі, коли переживаєш за вимову. Думаю, мій акцент трохи буде чути, – зізнався актор.



























Актор Джеймс Тратас про зйомки у серіалі Закляті друзі, свого персонажа та Київ / 7 фотографий

Актор розповів, що хоче повернутися в Україну після прем’єри серіалу, а також розповів, чому варто подивитися серіал Закляті друзі.

— Це абсолютно щось нове. У цьому серіалі багато жанрів, тому кожен глядач знайде в ньому щось своє. Там є комедія, екшн та любов. Також в ньому є несподіванка, не знаєш, що буде далі, який поворот. Я бачив вже першу серію. Показав близьким. Усім сподобалося і їм стало цікаво, що буде далі. Тому думаю, глядачам теж сподобається.

Прем’єра серіалу відбудеться 21 квітня о 21.30 на телеканалі ICTV.

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