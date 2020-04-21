Актору Ніку Кордеро ампутували ногу через коронавірус

Канадському акторові Ніку Кордеро провели ампутацію правої ноги після ускладнення, які виникли через коронавірус.

Наприкінці березня 41-річний актор Нік Кордеро потрапив у лікарні в Лос-Анджелесі, де спочатку у нього діагностували пневмонію. Проте текст показал, що в актора Covid-19.

Під час лікування в реанімації падіння кров’яного тиску призвело до того, що підключили до апарату життєзабезпечення. З того часу він без свідомості.

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За словами дружини актора Аманди Клоотс, Ніку зробили операцію, щоб допомогти з проблемами кровотоку, що спускаються ногою.

Проте операція не зарадила проблемі. Розріджувачі, які Кордеро давали для боротьби зі згортанням крові, викликали внутрішню кровотечу в кишечнику. Тоді лікарі ухвалили рішення припинити давати акторові розріджувачі крові та ампутувати ногу.

Раніше Факти ICTV писали, що 26 березня Ніколаєва госпіталізували з попереднім позитивним аналізом на коронавірус.

27 березня головний лікар лікарні №40 в селищі Комунарка Денис Проценко повідомив, що у 78-річного співака Льва Лещенка коронавірус.

Фото: nickcordero1

Джерело: Sky News