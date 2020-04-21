Дві дуже хороші новини: Фоззі з ТНМК вдруге став батьком

Український співак і музикант, учасник групи ТНМК Олександр Сидоренко (Фоззі) став батьком.
У нього народилися дівчинка та хлопчик.
– У нас з Поліною дві новини. Дві дуже хороші новини, – написав музикант.
Раніше радісну новину повідомив колега по групі Олег Михайлюта (Фагот).
– Сьогодні мій соул браза став дабл-батьком !!! Вітаємо новоспеченого татуся, – написав Фагот.
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До речі, популярна українська співачка Надя Дорофеєва 21 квітня відсвяткувала свій 30-й день народження.
Джерело: Metamorefozzey