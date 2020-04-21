Дві дуже хороші новини: Фоззі з ТНМК вдруге став батьком

Український співак і музикант, учасник групи ТНМК Олександр Сидоренко (Фоззі) став батьком.

У нього народилися дівчинка та хлопчик.

– У нас з Поліною дві новини. Дві дуже хороші новини, – написав музикант.

Раніше радісну новину повідомив колега по групі Олег Михайлюта (Фагот).

– Сьогодні мій соул браза став дабл-батьком !!! Вітаємо новоспеченого татуся, – написав Фагот.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Fozzey MetaMoreFozzey (@metamorefozzey) 21 Апр 2020 в 10:14 PDT



До речі, популярна українська співачка Надя Дорофеєва 21 квітня відсвяткувала свій 30-й день народження.

Джерело: Metamorefozzey