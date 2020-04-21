PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Музика

Дві дуже хороші новини: Фоззі з ТНМК вдруге став батьком

Український співак і музикант, учасник групи ТНМК Олександр Сидоренко (Фоззі) став батьком.

У нього народилися дівчинка та хлопчик.

– У нас з Поліною дві новини. Дві дуже хороші новини, – написав музикант.

Раніше радісну новину повідомив колега по групі Олег Михайлюта (Фагот).

– Сьогодні мій соул браза став дабл-батьком !!! Вітаємо новоспеченого татуся, – написав Фагот.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Fozzey MetaMoreFozzey (@metamorefozzey)


До речі, популярна українська співачка Надя Дорофеєва 21 квітня відсвяткувала свій 30-й день народження.

Джерело: Metamorefozzey

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка