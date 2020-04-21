Надя Дорофеєва святкує 30 день народження - найсексуальніші фото

Популярна українська співачка Надя Дорофеєва 21 квітня святкує свій 30-й день народження.

Її часто називають однією з найкрасивіших і найсексуальніших жінок країни. До ювілею артистки Факти ICTV зібрали найвідвертіші образи співачки.

Надія Дорофеєва народилася в 21 квітня 1990 року в Сімферополі (Крим), де і провела своє дитинство.

Дівчинка з ранніх років займалася музикою і танцями, також вона брала активну участь в різних чемпіонатах і конкурсах.

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Освіту вона отримала в Московському державному університеті культури і мистецтв на заочному відділенні факультету вокальної майстерності.

З 2010 року Надя Дорофеєва є солісткою гурту Время и Стекло. Проривом в кар’єрі колективу стала пісня 505 у 2015 році, після чого було ще багато хітів. Однак, попри на успіх, в 2020 році гурт оголосив про розпад.

Надія Дорофеєва одружена з співаком і шоуменом Володимиром Дантесом.







































Надя Дорофеєва святкує 30-річчя! Топ-10 яскравих і відвертих образів співачки / 10 фотографий

Раніше Факти ICTV писали, що український поп-гурт Время и Стекло презентував прощальний кліп на піснюНавсегда/Никогда.

Фото: nadyadorofeeva