Українська співачка Настя Каменських опублікувала відео тренування рук для дівчат.

Ролик Arm Workout співачка зняла під одну зі своїх відомих пісень — ELEFANTE.

Каменських порадила робити мінімум три підходи тренування, щоб домогтися результату.

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– Цими вправами ви не перекачаєте свої руки і плечі, а зробите їх міцними і жіночними, – написала вона.

Відеотренування від NK переглянули понад 7 тис. користувачів за дві години.

Раніше Каменських показала комплекс вправ для сідниць. Ролик Booty Workout знятий як ще один варіант кліпу на пісню Попа, как у Ким.