Не выходи за дверь: Гребенщиков написав пісню про ізоляцію

Відомий радянський і російський поет і музикант, гітарист рок-групи Акваріум Борис Гребенщиков запустив музичний цикл Подношения интересному времени.

Зараз музикант в Лондоні, звідки і публікує нові відео з піснями.

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Перше відео в циклі з’явилося 25 березня. Гребенщиков поділився новою композицією про ізоляцію, яка називається Современная песня або Не выходи за дверь.

До речі, Ріанна представила свіжий трек Believe It, записаний разом із репером PartyNextDoor.