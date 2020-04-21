У Празі (Чехія) на 96-му році життя помер відомий американський мультиплікатор, режисер і продюсер Джин Дейч.

Однак причина смерті мультиплікатора не називається.

Джин Дейч народився в 1924 році в Чикаго. Після школи працював в North American Avition: малював креслення літаків і вчився на пілота. Перехворівши важкою пневмонією, був змушений демобілізуватися в 1943 році. Тоді він влаштувався працювати художником у студію United Productions of America.

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У 1959 році Джин Дейч заснував власну студію Gene Deitch Associates, Inc. У тому ж році він відправився в Прагу, де повинен був провести близько 10 днів. Там він познайомився зі своєю майбутньою дружиною і залишився жити в тодішній столиці Чехословаччини.

У 1960 році Дейч отримав Оскар за найкращий анімаційний короткометражний фільм.

У 1960-х під керівництвом Дейча були зняті 13 епізодів мультсеріалу Том і Джеррі. Також він створив кілька серій Моряка Попая.

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