PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Кіно

Помер один із творців мультфільму Том і Джеррі Джин Дейч

У Празі (Чехія) на 96-му році життя помер відомий американський мультиплікатор, режисер і продюсер Джин Дейч.

Однак причина смерті мультиплікатора не називається.

Джин Дейч народився в 1924 році в Чикаго. Після школи працював в North American Avition: малював креслення літаків і вчився на пілота. Перехворівши важкою пневмонією, був змушений демобілізуватися в 1943 році. Тоді він влаштувався працювати художником у студію United Productions of America.

Читайте: Американський актор Аллен Гарфілд помер від коронавірусу

У 1959 році Джин Дейч заснував власну студію Gene Deitch Associates, Inc. У тому ж році він відправився в Прагу, де повинен був провести близько 10 днів. Там він познайомився зі своєю майбутньою дружиною і залишився жити в тодішній столиці Чехословаччини.

У 1960 році Дейч отримав Оскар за найкращий анімаційний короткометражний фільм.

У 1960-х під керівництвом Дейча були зняті 13 епізодів мультсеріалу Том і Джеррі. Також він створив кілька серій Моряка Попая.

Раніше Факти ICTV писали, що від ускладнень викликаних коронавірусом, помер американський мільярдер Стенлі Чера.

Джерело: AP

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка