70-річний Річард Гір втретє став батьком

70-річний відомий актор Річард Гір втретє став батьком. Його дружина, з якою він в шлюбі з 2018 року, народила хлопчика. Ім’я дитини пара поки не розголошує.

Зараз пара знаходиться на самоізоляції на ранчо недалеко від Нью-Йорка.

До речі, це друга спільна дитина Гіра з актрисою Алехандрою Сілвою. Також у актора є і 20-річний син Гомер. У Алехандри Сілви від попередніх відносин є 6-річний син Альберт.

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Річард Гір відомий за такими фільмами, як Хатіко: найвірніший друг, Красуня, Первісний страх, Чикаго, Дні жнив.

Раніше Факти ICTV писали, що український співак і музикант, учасник гурту ТНМК Олександр Сидоренко (Фоззі) став батьком.

Джерело: HOLA!