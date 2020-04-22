Холостяк 9: нова дата весілля Добриніна та Квіткової

Весілля Микити Добриніна та переможниці проекту Холостяк 9 Дарини Квіткової через карантин перенесуть з травня на початок вересня.
Про це Квіткова розповіла в Instagram Stories.
За її словами, весілля відбудеться 2 вересня у Києві.
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Квіткова також додала, що боїться погладшати на карантині.
– Ми засмучені. Робота є, але ми сидимо вдома. Боюсь, що після карантину я не влізу у жодне плаття, – поділилася наречена.
Весілля зіркової пари мало відбутися на Балі, але потім закохані вирішили побратися у Києві.
Нагадаємо, через карантин можуть перенести весілля Віктора Павліка. Про це розповіла його майбутня дружина Катерина Реп’яхова.
Фото: kvittkova