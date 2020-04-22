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Добринін і Квіткова перенесли весілля через карантин – нова дата

Весілля Микити Добриніна та переможниці проекту Холостяк 9 Дарини Квіткової через карантин перенесуть з травня на початок вересня.

Холостяк 9: нова дата весілля Добриніна та Квіткової

Про це Квіткова розповіла в Instagram Stories.

За її словами, весілля відбудеться 2 вересня у Києві.

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Квіткова також додала, що боїться погладшати на карантині.

– Ми засмучені. Робота є, але ми сидимо вдома. Боюсь, що після карантину я не влізу у жодне плаття, – поділилася наречена.

Весілля зіркової пари мало відбутися на Балі, але потім закохані вирішили побратися у Києві.

Нагадаємо, через карантин можуть перенести весілля Віктора Павліка. Про це розповіла його майбутня дружина Катерина Реп’яхова.

Фото: kvittkova

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