Холостяк 9: нова дата весілля Добриніна та Квіткової

Весілля Микити Добриніна та переможниці проекту Холостяк 9 Дарини Квіткової через карантин перенесуть з травня на початок вересня.

Про це Квіткова розповіла в Instagram Stories.

За її словами, весілля відбудеться 2 вересня у Києві.

Читайте: Секс на Холостяку і стосунки з колишньою: Добринін розкрив подробиці проекту

Квіткова також додала, що боїться погладшати на карантині.

– Ми засмучені. Робота є, але ми сидимо вдома. Боюсь, що після карантину я не влізу у жодне плаття, – поділилася наречена.

Весілля зіркової пари мало відбутися на Балі, але потім закохані вирішили побратися у Києві.

Нагадаємо, через карантин можуть перенести весілля Віктора Павліка. Про це розповіла його майбутня дружина Катерина Реп’яхова.

Фото: kvittkova