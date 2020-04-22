Дочка Ольги Сумської народила другу дитину

Українська актриса Ольга Сумська вдруге стала бабусею. Артистка повідомила, що дитина з’явилася 21 квітня у її доньки Антоніни Паперної та російського актора Володимира Яглича.
Радісною звісткою Сумська поділилася на своїй сторінці в Instagram.
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Сумська поки приховує стать дитини, а також будь-які інші деталі появи її на світ.
– Вітаю, мої рідні! Тепер я двічі бабуся!Це щастя! Кохаю вас! – зазначила Ольга Сумська.
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Вітаю,мої рідні! @tonya_papernaya @yaglych !Тепер я двічі бабуся!Це щастя!Люблю вас!
Раніше Факти ICTV писали, що український співак і музикант, учасник групи ТНМК Олександр Сидоренко (Фоззі) став батьком.