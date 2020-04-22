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Факти / Шоу-бізнес / Зірки

Кейт Хадсон та її мама стали найкрасивішими жінками планети за версією People

Американський журнал People представив щорічний випуск, присвячений найкрасивішим, на думку редакції, людям планети.

Обкладинку журналу прикрасили 74-річна Голді Хоун та її 41-річна дочка Кейт Хадсон. А разом з ними – представниця третього покоління зіркового сімейства, Рані Роуз, яку Кейт народила 2 жовтня 2018 року.

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На думку актрис, найголовніше в житті – сім’я. Кейт Хадсон зазначила, що мама завжди була для неї прикладом, джерелом натхнення і порад.

– Ці жінки ілюструють те, що важливо саме зараз: позитив, доброту, сміх і сім’ю, – заявив головний редактор People Ден Вейкфорд.

Раніше Факти ICTV писали, що  Кайлі Дженнер очолила рейтинг наймолодших мільярдерів світу 2020 року. У свої 22 роки вона володіє статком у понад $1,2 млрд.

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