Обіцяв дещо несподіване: Винник представив кавер на Шлепки Полякової

Популярний український співак Олег Винник повеселив шанувальників несподіваною музичною імпровізацією.
Рок-версію завдяки старанням Винника отримала пісня Шлепки Олі Полякової, яку артист поєднав із Арією Ленського з Євгенія Онєгіна.
За словами зірки, кавер було записано під час нещодавнього туру.
– Я обіцяв вам дещо несподіване. Усім нам зараз хочеться позитиву. І я вирішив підняти настрій не тільки моїм глядачам, але і колегам, – пояснив Винник.
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Співак також пообіцяв, що це буде не останній кавер у його виконанні.
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Нагадаємо, 18 квітня відбувся масштабний віртуальний концерт One World: Together At Home на підтримку боротьби з Covid-19 у світі.