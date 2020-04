Обіцяв дещо несподіване: Винник представив кавер на Шлепки Полякової

Популярний український співак Олег Винник повеселив шанувальників несподіваною музичною імпровізацією.

Рок-версію завдяки старанням Винника отримала пісня Шлепки Олі Полякової, яку артист поєднав із Арією Ленського з Євгенія Онєгіна.

За словами зірки, кавер було записано під час нещодавнього туру.

– Я обіцяв вам дещо несподіване. Усім нам зараз хочеться позитиву. І я вирішив підняти настрій не тільки моїм глядачам, але і колегам, – пояснив Винник.

Співак також пообіцяв, що це буде не останній кавер у його виконанні.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Олег Винник (Olegg Vynnyk) (@olegg.vynnyk) 22 Апр 2020 в 7:17 PDT

Нагадаємо, 18 квітня відбувся масштабний віртуальний концерт One World: Together At Home на підтримку боротьби з Covid-19 у світі.