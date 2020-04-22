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Обіцяв дещо несподіване: Винник представив кавер на Шлепки Полякової

Популярний український співак Олег Винник повеселив шанувальників несподіваною музичною імпровізацією.

Рок-версію завдяки старанням Винника отримала пісня Шлепки Олі Полякової, яку артист поєднав із Арією Ленського з Євгенія Онєгіна.

За словами зірки, кавер було записано під час нещодавнього туру.

– Я обіцяв вам дещо несподіване. Усім нам зараз хочеться позитиву. І я вирішив підняти настрій не тільки моїм глядачам, але і колегам, – пояснив Винник.

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Співак також пообіцяв, що це буде не останній кавер у його виконанні.

 

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Публикация от Олег Винник (Olegg Vynnyk) (@olegg.vynnyk)

Нагадаємо, 18 квітня відбувся масштабний віртуальний концерт One World: Together At Home на підтримку боротьби з Covid-19 у світі.

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