Віра Брежнєва знялась у напівоголеній домашній фотосесії

Відома співачка Віра Брєжнєва опублікувала напівоголені знімки із нової домашньої фотосесії.
Як повідомила виконавиця, це була її перша web-фотосесія.
На знімках Брєжнєва позує біля підвіконня із легким макіяжем та у флісовій сорочці молочного кольору.
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Залишаюся вдома: Віра Брежнєва поділилася напівоголеними фото з карантину / 6 фотографий
– Stay home. Make love, – так Віра Брєжнєва підписала свої світлини.
Фотографом співачка стала Катерина Кондратьєва. У її пості в Instagram Віра поділилася, що карантин розлучив її з донькою Сонею, яка залишилася у США.
Нагадаємо, раніше в інтимній домашній фотосесії на карантині знялася американська супермодель Белла Хадід.
Фото: kate_kondratieva