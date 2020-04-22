Віра Брежнєва знялась у напівоголеній домашній фотосесії

Відома співачка Віра Брєжнєва опублікувала напівоголені знімки із нової домашньої фотосесії.

Як повідомила виконавиця, це була її перша web-фотосесія.

На знімках Брєжнєва позує біля підвіконня із легким макіяжем та у флісовій сорочці молочного кольору.

Читайте: Надя Дорофеєва святкує 30-річчя! Топ-10 яскравих і відвертих образів співачки























Залишаюся вдома: Віра Брежнєва поділилася напівоголеними фото з карантину / 6 фотографий

– Stay home. Make love, – так Віра Брєжнєва підписала свої світлини.

Фотографом співачка стала Катерина Кондратьєва. У її пості в Instagram Віра поділилася, що карантин розлучив її з донькою Сонею, яка залишилася у США.

Нагадаємо, раніше в інтимній домашній фотосесії на карантині знялася американська супермодель Белла Хадід.

Фото: kate_kondratieva