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Факти / Шоу-бізнес / Музика

Залишаюся вдома: Віра Брежнєва поділилася напівоголеними фото з карантину

Відома співачка Віра Брєжнєва опублікувала напівоголені знімки із нової домашньої фотосесії.

Як повідомила виконавиця, це була її перша web-фотосесія.

На знімках Брєжнєва позує біля підвіконня із легким макіяжем та у флісовій сорочці молочного кольору.

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  • Віра Брежнєва знялась у напівоголеній домашній фотосесії
  • Віра Брежнєва знялась у напівоголеній домашній фотосесії
  • Віра Брежнєва знялась у напівоголеній домашній фотосесії
  • Віра Брежнєва знялась у напівоголеній домашній фотосесії
  • Віра Брежнєва знялась у напівоголеній домашній фотосесії
  • Віра Брежнєва знялась у напівоголеній домашній фотосесії
  • Віра Брежнєва знялась у напівоголеній домашній фотосесії
  • Віра Брежнєва знялась у напівоголеній домашній фотосесії
  • Віра Брежнєва знялась у напівоголеній домашній фотосесії
  • Віра Брежнєва знялась у напівоголеній домашній фотосесії
  • Віра Брежнєва знялась у напівоголеній домашній фотосесії
  • Віра Брежнєва знялась у напівоголеній домашній фотосесії
Залишаюся вдома: Віра Брежнєва поділилася напівоголеними фото з карантину / 6 фотографий

– Stay home. Make love, – так Віра Брєжнєва підписала свої світлини.

Фотографом співачка стала Катерина Кондратьєва. У її пості в Instagram Віра поділилася, що карантин розлучив її з донькою Сонею, яка залишилася у США.

Нагадаємо, раніше в інтимній домашній фотосесії на карантині знялася американська супермодель Белла Хадід.

Фото: kate_kondratieva

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