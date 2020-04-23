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Карантин негативно вплинув? Джулія Робертс розлучається з чоловіком

Голлівудська актриса Джулія Робертс розлучається зі своїм чоловіком оператором Даніелем Модером. Ніби то у пари давно були негаразди у стосунках, проте карантин та постійне перебування разом остаточно підштовхнули подружжя до кардинального рішення.

Пара перебуває у шлюбі з 2002 року.

Раніше у ЗМІ з’являлася інформація про негаразди у парі, проте тоді вони їх владнали заради дітей: 15-річних близнюків Хейзел і Фіннеас, а також 12-річного Генрі.

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Тепер же у ЗМІ стверджують, що пара подає на розлучення і почне шлюборозлучний процес одразу після завершення карантину у США.

Крім того, актриса вирішила продати їхній спільний будинок та з’їхати разом з дітьми в інший особняк. Ще до карантину вона придбала маєток у Сан-Франциско, де завжди мріяла жити.

 

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Публикация от Julia Roberts (@juliaroberts)

Раніше Факти ICTV писали, що російський репер Джиган розлучається із дружиною Оксаною Самойловою. Модель стверджує, що репер постійно їй зраджував.

Джерело: Gossip Cop

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