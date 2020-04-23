Легендарний британський рок-гурт The Rolling Stones вперше за 8 років випустив сингл.

Нова пісня називається Living In A Ghost Town (Життя в місті-примарі). The Rolling Stones планують випустити новий альбом. Ця пісня повинна була стати його частиною. Музиканти в умовах карантину завершили роботу над нею в першу чергу.

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Як заявив лідер гурту Мік Джаггер, він сподівається, що цей трек зрезонує крізь часи, в яких ми живемо.

Раніше Факти ICTV писали, що український гурт Mozgi випустив новий відеокліп на пісню No Hugs No Kisses.