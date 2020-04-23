Олександр Незлобін - як стати коміком і потрапити в стендап

Олександр Незлобін – один із найвідоміших російських коміків, а також продюсер нового шоу Стендап Андерграунд.

Стендап в Україні, як і у всьому світі, давно здобув популярність та привертає увагу мільйонів людей.

Факти ICTV публікують 5 кращих порад від Незлобіна, як почати кар’єру в стендап в умовах карантину та самоізоляції.

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Порада № 1

На думку Незлобіна, самоізоляція – ідеальний час для початку роботи над стендапом. Читайте перевірені книги та статті на цю тему, отримайте початкові знання про стендап. Вибір коміка – книга Біблія комедії. Stand Up Джуді Картер та мемуари англійського коміка Стюарта Лі.

Порада № 2

Перегляньте різнопланові стендапи та шоу світових класиків. Запам’ятовуйте їхню манеру поведінки на сцені, як аудиторія реагує на різні жарти. Рекомендовані коміки – Джордж Карлін, Луї Сі Кей, Кріс Рок та Едді Мерфі.

Порада № 3

Спробуйте написати власний стендап. Якщо маєте заготовки, знімайте короткі відео в Instagram. Після публікації спостерігайте за реакцією підписників. Далі відштовхуйтеся від оцінок публіки, виправляйте, доповнюйте та продовжуйте писати.

Порада № 4

У своїх монологах намагайтеся більше розповідати про людей: мало кого зацікавить конкретно ваше життя. Розставляйте акценти так, щоб глядач хотів дослухати вас до кінця. Експериментуйте!

Порада № 5

Наберіться терпіння і не чекайте на швидку популярність. Один з найвідоміших коміків сучасності Луї Сі Кей став знаменитим лише у сорок років, а Стюарт Лі через невдачі на початку кар’єри взагалі хотів покинути стендап. Працюйте на якість та результат, і все вийде!

Нагадаємо, відомий радянський і російський музикант Борис Гребенщиков написав пісню про ізоляцію, запустивши музичний цикл під назвою Подношения интересному времени.

Джерело: OK Magazine

Фото: nezlobinofficial