У восьмому випуску шоу Холостяк 10 дві учасниці отримали можливість самостійно спланувати свої індивідуальні побачення з головним героєм Максом.

Для того, щоб Христина та Настя влаштували побачення своєї мрії, він виділив кожної певну суму.

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Одна з них не використовувалася шансом і здивувала Макса, а друга, навпаки, вирушила на побачення з холостяком до екстрасенса Хаялу Алекперову.

Але вона не була готова до того, що дізнається від астролога. Першою троянду від Макса отримала Аліна.

На церемонії троянд Христина не змогла відповісти на питання, з якого міста холостяк.

Однак у восьмому випуску ніхто не покинув проект.

До речі, раніше Факти ICTV писали, що залишається за кадром шоу Холостяк.