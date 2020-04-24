Том Хенкс, який одужав від Covid-19, підтримав хлопчика з іменем Корона

Американський актор Том Хенкс, який нещодавно одужав від Covid-19, відповів на лист хлопчика, якого ображають в школі через красиве, але не зовсім недоречне в період пандемії ім’я.
Восьмирічний хлопець з незвичайним ім’ям Корона (названий зовсім не на честь вірусу), написав листа акторові, де розповів про знущання однокласників.
– У новинах я чув, що ви та ваша дружина підхопили коронавірус. Як ви почуваєтесь?
Мені подобається моє ім’я, але в школі люди називають мене “коронавірусом”. Це мене дуже засмучує і дратує.
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Актора вразила історія австралійського хлопчика, тому він відповів на його лист.
– Дорогий друже Корона, твій лист дуже порадував нас з дружиною. Спасибі за те, що ти такий хороший друг – друзі підтримують один одного у важку хвилину.
Зараз я вдома в США і я видужав, від твого листа мені стало краще. Знаєш, ти єдина людина з ім’ям Корона, якого я знаю.
В кінці листа Хенкс написав, що приготував хлопцеві спеціальний подарунок.
– Я думаю, тобі підійде ця друкарська машинка. Я брав її з собою на Голд-Кост, і тепер вона відправляється до тебе.
Запитай у дорослих, як вона працює. І скористайся, щоб написати мені відповідь .
Цікаво, що друкарська машинка стане іменною для хлопчика: Корона – це назва відомої фірми.
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Hey folks. Good News: One week after testing Positive, in self-isolation, the symptoms are much the same. No fever but the blahs. Folding the laundry and doing the dishes leads to a nap on the couch. Bad news: My wife @ritawilson has won 6 straight hands of Gin Rummy and leads by 201 points. But I have learned not to spread my Vegemite so thick. I travelled here with a typewriter, one I used to love. We are all in this together. Flatten the curve. Hanx
Нагадаємо, 12 березня у подружжя Хенкс виявили коронавірус. Після лікування Том Хенкс та його дружина одужали – про це стало відомо вже 17 березня.
Джерело: 7News