Том Хенкс, який одужав від Covid-19, підтримав хлопчика з іменем Корона

Американський актор Том Хенкс, який нещодавно одужав від Covid-19, відповів на лист хлопчика, якого ображають в школі через красиве, але не зовсім недоречне в період пандемії ім’я.

Восьмирічний хлопець з незвичайним ім’ям Корона (названий зовсім не на честь вірусу), написав листа акторові, де розповів про знущання однокласників.

– У новинах я чув, що ви та ваша дружина підхопили коронавірус. Як ви почуваєтесь? Мені подобається моє ім’я, але в школі люди називають мене “коронавірусом”. Це мене дуже засмучує і дратує.

Читайте: Присвятили карантину: The Rolling Stones вперше за 8 років випустили сингл

Актора вразила історія австралійського хлопчика, тому він відповів на його лист.

– Дорогий друже Корона, твій лист дуже порадував нас з дружиною. Спасибі за те, що ти такий хороший друг – друзі підтримують один одного у важку хвилину. Зараз я вдома в США і я видужав, від твого листа мені стало краще. Знаєш, ти єдина людина з ім’ям Корона, якого я знаю.

В кінці листа Хенкс написав, що приготував хлопцеві спеціальний подарунок.

– Я думаю, тобі підійде ця друкарська машинка. Я брав її з собою на Голд-Кост, і тепер вона відправляється до тебе. Запитай у дорослих, як вона працює. І скористайся, щоб написати мені відповідь .

Цікаво, що друкарська машинка стане іменною для хлопчика: Корона – це назва відомої фірми.

Нагадаємо, 12 березня у подружжя Хенкс виявили коронавірус. Після лікування Том Хенкс та його дружина одужали – про це стало відомо вже 17 березня.

Джерело: 7News