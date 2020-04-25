Голлівудський актор Аль Пачіно, який народився 25 квітня 1940 року в Нью-Йорку, святкує сьогодні 80-річчя.

Деякі з персонажів Аль Пачіно, такі як Тоні Монтана і Майкл Корлеоне, стали частиною популярної культури. Його акторська гра настільки помітна, що її неможливо ігнорувати.

Факти ICTV зібрали 5 головних, на наш скромний погляд, ролей Аль Пачіно в кіно.

Паніка в Нідл-парку (1971)

Це був другий фільм, в якому Пачіно коли-небудь знімався, але його гра заворожує – актор тут виглядає як повністю сформований талант. У картині розповідається про всі злети й падіння під час наркозалежності, і Пачіно з готовністю сприймає кожне емоційне коливання.

Серпіко (1973)

Між першими двома Хрещеними батьками ховається чарівна поліцейська драма Сідні Люмета Серпіко, яка подарувала Пачіно шанс показати життя в ролі гарного хлопця. Це також дало йому можливість відростити величезну бороду. Фільм засновано на реальній історії офіцера поліції Нью-Йорка Френка Серпіко.

Хрещений батько (1972)

Студія ніколи не хотіла, щоб Пачіно грав Майкла Корлеоне. Для них він був занадто піддатим і напруженим – усе ще наркоманом з Паніки в Нідл-парку. Але Френсіс Форд Коппола побачив щось у Пачіно, щось “вражаюче привабливе”.

Собачий полудень (1975)

В одній зі сцен фільму Пачіно потрібно було зіграти подвійну паніку: його герой не тільки виявився у хиткій ситуації із заручниками, але і боїться, що люди виявлять, що він насправді одружений чоловік, який хоче використати гроші, щоб заплатити за зміну статі своєї подруги.

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Хрещений батько II (1972)

Майкл Корлеоне, безсумнівно, найбільша роль в кар’єрі актора. У чому різниця між його грою в першому і другому фільмах Хрещеного батька (третій, ймовірно, найкраще не згадувати), так це ступінь його трансформації. Він починає падати в першій частині, але стає невпізнанним у другій картині.

Нагадаємо, за свою роль у фільмі Мартіна Скорсезе для Netflix 2019 року Ірландець Пачино номіновали на Оскар як найкращого другорядного актора.