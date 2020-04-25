Популярна телеведуча Регіна Тодоренко в інтерв’ю висловилася про домашнє насильство, чим розлютила шанувальників та інших зірок.

– Жінці, яку ґвалтували, подобається бути жертвою. Вона хоче бути рятівницею: чоловік її побив, коли був п’яним, а на ранок вона йому і розсіл принесе, і супчик. А хто-небудь коли-небудь взагалі замислювався про те, як часто жінки б’ють чоловіків ?, – сказала Тодоренко.

За її словами, жінка повинна усім виглядом показувати, що вона не буде жертвою. Тоді їй вдасться уникнути насильства.

Однак після цих слів Регіну розкритикували в коментарях.

Дружина репера L’One написала, що людина з такою аудиторією, просто не має права говорити такі речі.

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Анна Седокова також підтримала і додала, що ніхто не має права виправдовувати жорстокість в сім’ї.

Регіна Тодоренко опублікувала на своїй сторінці в Instagram відео, в якому вибачилася за свої слова.

– Я проти домашнього насильства! Вибачте за некоректні формулювання! Дякую кожному і ціную вашу думку, – сказала Тодоренко.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko) 24 Апр 2020 в 2:52 PDT

Раніше Регіна Тодоренко осоромилася на шоу Comment Out.