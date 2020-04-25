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Регіну Тодоренко позбавили звання Жінка року

Телеведуча Регіна Тодоренко більше не носить титул Жінка року, який надав їй раніше журнал Glamour.

Про позбавлення Тодоренко титулу редакція журналу заявила після скандалу, в який потрапила ведуча після своїх висловлювань щодо домашнього насильства.

– Будь-яке насильство, в тому числі буллінг, неприпустиме, – йдеться в заяві Glamour.

 

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Публикация от Glamour_Russia (@glamour_russia)

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Як повідомлялося, Тодоренко розлютила шанувальників, коли заявила, що жінкам, які піддаються домашньому насильству, подобається бути жертвою. Після того, як її розкритикували за ці слова, Тодоренко вибачилася і заявила, що не підтримує домашнє насильство.

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