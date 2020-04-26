Серіал Чорнобиль 2019: чи погоджуються ліквідатори зі сценаристами

Серіал Чорнобиль від HBO посів першу сходинку у рейтингу 250 найкращих серіалів за версією найбільшого кінопорталу IMDb, випередивши навіть Гру престолів.

Зворотна реакція не змусила на себе довго чекати: глядачі називаюсь серіал найкращим продуктом від HBO.

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А от що думають про серіал самі ліквідатори та оператори четвертого енергоблоку?

Ми поспілкувалися з безпосередніми учасниками подій та з’ясували, що є вдалим домислом, а що викликає негативну реакцію.

– Важко оцінювати художній фільм, що зроблений як документальний, – коментує секретар партійного комітету ЧАЕС Сергій Парашин.

Сергій Парашин працював у бункері і добре знайомий з колективом, який зображений у серіалі.

– Не сходяться типи особистостей – і це проблема, адже зображені люди ще живі. Їхні прізвища зобов’язують кінематографістів говорити про них точно. Дятлов вийшов інакшим. Він жорсткий, але не боягуз. А от найточніше вдався головний інженер.

Колишній секретар парткому зазначає, що складається враження, начебто найстрашніша подія з цього періоду – це сам вибух реактора, і він вже позаду. Насправді все ще було попереду.

– Керівництво робило дії, яких можна було уникнути. Наприклад, ситуація з шахтарями. Але це стало відомо набагато пізніше, і Радянський Союз намагався робити хоч щось, аби втримати контроль над ситуацією, – говорить Парашин.

Також він розповів, що неправильно зображена сцена з нарадою Горбачова.

Серіал: Горбачов віддає наказ, і всі починають готуватися до евакуації.

Історія: План евакуації вже був готовий, автобуси вже стояли біля Прип’яті і чекали лише остаточного наказу.

Саме тому евакуація пройшла досить швидко, що сприяло величезній кількості врятованих людей.

– Ніхто не втікав, а робив те, що повинен. В цьому і є наш скромний героїзм, – резюмує Сергій Парашин.

Пам’ятаєте фрагмент з другої серії, де обирають добровольців, аби спустити воду з-під реактора?

Дозвольте нам вбити трьох людей. Вони помруть за тиждень.

Це одна з найдраматичніших сцен у серіалі. При тому, що далі не показано, що ж зрештою сталося з трьома добровольцями.

Оскільки про них більше не згадують у серіалі, то складається враження, ніби вони загинули.

І таку думку, до речі, поділяють і про реальних людей.

Насправді Олексій Ананенко та Валерій Беспалов досі живі, а Борис Баранов помер у 2005 році.

І от саме в Олексія до цієї сцени найбільше зауважень.

Серіал: Керівництво обирає трьох добровольців серед працівників, заохочуючи їх високими преміальними.

Історія: Вони не були добровольцями. Операція припала на їхню зміну, і вони виконували свій прямий обов’язок.

– Для спуску води потрібно було три особи – двоє, хто відкриватиме засувки, та один наглядач, який би за потреби прийшов на допомогу.

Олексій Аноненко

Операція пройшла швидко та без ускладнень. Ми були там кілька годин – дві або три, – розповідає Олексій Ананенко.

Наступний момент – спеціальний захист, який був на ліквідаторах.

Серіал: Чоловіки одягнені у цупкі спеціальні гідрокостюми, на голові щільна маска з віконцем для очей.

Історія: Тонкі гідрокостюми та звичайний респіратор.

Однак, як кажуть самі свідки цих подій, історія їхнього подвигу трохи перебільшена.

– У травні 1986 року небезпека парового вибуху була настільки реальною, а наслідки дуже катастрофічними, що будь-яка операція з запобігання цієї небезпеки відразу ж набувала колосального значення, – говорить Ананенко.

Пізніше виявилося, що на той момент розпечена лава вже була у басейні-барбателі.

Голова Асоціації чорнобильського туризму, офіцер радіаційної розвідки Сергій Мирний відзначає, що основний мінус серіалу – зображення подій через призму СРСР.

– Фільм страждає відсталою стилістикою зображення СРСР. Це знижує художню вартість продукту, – коментує Сергій Мирний.

Ще одна сцена, яка викликала суперечку – політ гелікоптера над реактором.

Серіал: Гелікоптер пролітає над активною частиною реактора через густий чорний дим. За кілька хвилин радіація руйнує гвинти і він падає.

Історія: У період, зображений у серіалі, диму майже не було. В цьому то і полягала основна проблема – випромінювання радіації не було видно.

– Виклик для кінематографістів – невидима небезпека. А вони зробили інакше – густий чорний дим. Хоча, як на мене, страшніше тоді, коли ти нічого не бачиш, – зазначає Сергій Мирний.

Все ж режисери не зможуть так чітко та правдиво зняти художній фільм про реальні події. Як би команда не старалась, вони – не фізики і не спеціалісти у ядерній промисловості.

Загалом ліквідатори зазначають, що це художня картина і вона має повне право на домисли.

– Атмосфера фільму справді захоплює та бере за душу. Так, є відхилення від історії, але потрібно розуміти, що американці бачать її по-своєму, – підсумовують ліквідатори.

Безумовно, серіал вийшов однією з наймасштабніших оповідей на тему Чорнобиля. Йому чудово вдалося передати деталі: телефони, теки, книжки – все це витримано у стилі Радянського союзу.

Серіал Чорнобиль залишить по собі довгий та вагомий соціальний слід.

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Навіть зараз, як відзначають туроператори, попит на екскурсії до Чорнобиля неабияк зріс.

У зв’язку з тим, що цікавитися місцевістю почала ще більша кількість іноземців, нині розробляють нові туристичні маршрути за мотивами серіалу.

Раніше Факти ICTV публікували історію Чорнобильської катастрофи. У ніч з 25 на 26 квітня 1986 року о 1.23 на 4 енергоблоці Чорнобильської станції стався вибух, який повністю зруйнував реактор. Під час планового відключення реактора на 20 секунд різко стрибнула напруга, що призвело до теплового вибуху. Радіаційний викид був у 300 разів потужніший за скинуту на Хіросіму бомба.

Анастасія Дячкіна

Фото: HBO